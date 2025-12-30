Rubí posa en marxa avui, 31 de desembre, la seva Zona de Baixes Emissions (ZBE) amb restriccions a la circulació dels vehicles més contaminants dins d’un àmbit determinat del nucli urbà, corresponent a l’illa de vianants ampliada. L’objectiu principal de la iniciativa és reduir la contaminació atmosfèrica i avançar cap a un model de mobilitat més sostenible i saludable, informa l’Ajuntament.
La mesura s’aplicarà de dilluns a divendres laborables, de les 7 a les 20 hores. En quedaran exclosos els carrers Cadmo, de les Basses, Burgos, camí de Ca n’Oriol, Calderón de la Barca, Magallanes, Lluís Ribas, Bartrina, Duran i Bas, Cervantes, Lumière, passeig del Ferrocarril, Joan Miró, Josep Serra, passeig de la Riera, Gimnàs i carretera de Molins de Rei.
Poden circular per la ZBE sense tràmits addicionals els vehicles amb distintius ambientals B, C, ECO o 0 emissions. Els vehicles dièsel amb etiqueta B no podran accedir-hi durant episodis d’alta contaminació per NO2 decretats per la Generalitat a partir de l’1 de gener de 2026, tret que comptin amb una autorització o exempció específica. Els vehicles sense distintiu poden circular per l’àmbit de la ZBE fora de l’horari de funcionament, fins a 24 dies laborables a l’any sense restriccions horàries ni tràmits previs, o quan disposin d’autorització, moratòria o exempció. Entra en marxa la Zona de Baixes Emissions
L’Ajuntament ha establert diferents excepcions per a col·lectius concrets. Entre aquests hi ha els empadronats dins la ZBE, persones amb mobilitat reduïda, pacients que requereixen tractaments mèdics periòdics, famílies amb rendes baixes i determinats vehicles professionals i singulars.
Les persones residents dins la ZBE i aquelles que ja disposen de permís per circular per l’illa de vianants no hauran de fer cap tràmit addicional si compleixen els requisits establerts: estar empadronades dins la ZBE de Rubí i ser titulars d’un vehicle censat en el mateix àmbit, o disposar d’una autorització permanent per accedir amb vehicle a l’illa de vianants inclosa dins la ZBE.
Les autoritzacions es poden sol·licitar també per a altres casos a través de la plataforma de registre de vehicles www.zbe.cat. En les setmanes vinents, les persones residents empadronades a la ZBE amb vehicle censat a l’àmbit i les que disposin d’autorització permanent d’accés a l’illa de vianants podran comprovar a la plataforma que el seu vehicle té l’autorització assignada automàticament.
El control dels accessos a la ZBE es farà mitjançant càmeres de lectura de matrícules, que verificaran tant el distintiu ambiental com el registre d’autoritzacions. La Policia Local també podrà efectuar controls aleatoris.