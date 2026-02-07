Llum verda als caçadors per reduir la població de senglars a Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Generalitat i associacions de caçadors s'han coordinat per reiniciar aquest cap de setmana les batudes per reduir la població de senglars després que la població augmentés a causa de l'aturada d'aquesta activitat des de fa dos mesos a causa del brot de pesta porcina africana. Està previst que s'iniciin aquestes tasques a les sones de baix risc, entre elles algunes parts del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Amb aquesta mesura, el govern busca contenir el creixement descontrolat de la població d'aquest animal alhora que redueix el risc sanitari associat i l'impacte sobre els cultius de la zona.
En concret, una trentena de colles especialitzades en batudes de senglars podran tornar a caçar en 54 àrees privades de caça i a les zones de caça controlada, totes elles situades a municipis a una distància d'entre 10 i 20 quilòmetres de la zona zero del brot de pesta porcina. En aquestes zones on ara es reprén l'activitat, els caçadors van abatre 3.600 senglars en el període hàbil de caça del 2024-2025.
Tot i això, la represa de l'activitat va associada al compliment d'una sèrie de mesures de seguretat biològica molt estrictes. Primerament, les sortides seran amb la modalitat de batuda amb gossos, és a dir, que s'utilitzaran cans per guiar els senglars a la parada on hi hauran els caçadors. A més, s'haurà de comunicar prèviament al Departament d'Agricultura la zona geogràfica que s'abastarà en la batuda a través de cartografia digital i, una vegada finalitzi la cacera, també s'haurà de notificar a les autoritats. Tant els caçadors com els seus gossos i vehicles de transport hauran de sotmetre's a estrictes mesures de desinfecció i tindràn prohibida l'entrada a explotacions porcines abans i després de l'activitat cinegètica.
Els animals abatuts s'hauran de sotmetre a una presa de mostres de sang que s'hauran de dipositar a les oficines comarcals, des d'on el Servei de Sanitat Animal s'encarregarà de recollir-les per a la seva posterior anàlisi. També s'hauran de dipositar els cossos dels animals morts en contenidors específics distribuïts per les zones.
En cas de detectectar-se animals ja morts durant la batuda, s'haurà de suspendre immediatament i s'ha d'activar el protocol de sospita trucant al 112.
39 casos positius nous
El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat de la detecció de 39 casos nous de pesta porcina africana en animals capturats o trobats morts. Tots els casos trobats fins ara, 142 incloent els nous, han estat dins la zona d'alt risc.
La Generalitat també ha anunciat l'ampliació i renovació de la flota de vehicles dels Agents Rurals, amb un total de 245 nous "pick-ups". A més s'ha millorat l'espai de coordinació de les autoritats amb noves infraestructures mòbils per tal de millorar l'eficiència i el comfort dels treballadors involucrats en l'operativa.