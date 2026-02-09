L’ADF retira arbres caiguts a Vacarisses

Aquest passat cap de setmana, l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Vacarisses va dur a terme diverses actuacions de retirada d’arbres caiguts als camins del municipi, arran dels episodis de vent i pluja dels darrers temporals.
Entre les actuacions realitzades, destaca la neteja del camí que surt prop del carrer Alzina de Boixadell, així com altres intervencions en diferents punts del terme municipal, amb l’objectiu de garantir la seguretat i l’accessibilitat de la xarxa de camins forestals.
Les tasques de retirada d’arbres i neteja de camins són especialment habituals durant els mesos d’hivern i tardor, mentre que, a la primavera i a l’estiu, l’activitat de l’ADF se centra principalment en la vigilància i la prevenció d’incendis forestals, actuant només de manera puntual quan hi ha incidències en camins rurals principals. L’Ajuntament de Vacarisses va agrair i va reconèixer públicament “la tasca voluntària, constant i imprescindible que duu a terme l’ADF, especialment en períodes de meteorologia adversa”.
Més d’11.000 quilòmetres
L’ADF va presentar a l’Ajuntament recentment la seva memòria anual, que recull totes les activitats realitzades durant el 2025. En aquest document va quedar constància que les 29 persones que formen part de l’entitat de forma voluntària van fer un total de 6.139 hores presencials i van recórrer 11.304 quilòmetres.