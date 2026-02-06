Recooperem bufa deu espelmes

El projecte Recooperem, impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, va celebrar dijous a la tarda el seu desè aniversari amb un acte institucional al Saló de la Torre de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, conduït pel comunicador Xavi Coral. La commemoració va reunir representants institucionals, del món educatiu, entitats socials, empreses de restauració col·lectiva i professionals que han fet possible el desenvolupament del projecte al llarg d’aquesta dècada.
L’acte va servir per posar en valor una iniciativa nascuda l’any 2015 amb l’objectiu de reduir el malbaratament alimentari i garantir una alimentació digna a persones en situació de vulnerabilitat, a partir del treball en xarxa i l’arrelament al territori. Deu anys després, Recooperem s’ha consolidat com una experiència estable al Vallès Occidental.
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Xavier Garcés, va insistir que l’aniversari no s’ha d’entendre com una fita puntual, sinó com la constatació d’una manera de fer. Garcés va remarcar que “el treball des del territori permet desenvolupar polítiques públiques amb impacte real en la ciutadania”.
Les dades acumulades al llarg d’aquesta dècada evidencien l’impacte del projecte. Entre els anys 2015 i 2025, Recooperem ha permès recuperar prop de 164.000 àpats cuinats, que s’han redistribuït a través de la xarxa social del territori i han beneficiat milers de persones en situació de vulnerabilitat.