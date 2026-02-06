Viladecavalls reclama més suport i recursos a la Generalitat: "No atenen les nostres realitats ni necessitats"

L’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, ha expressat el malestar del consistori davant la manca de resposta i de suport per part de la Generalitat de Catalunya a les principals necessitats del municipi. Ho ha fet durant una reunió institucional amb la delegada del Govern de la Generalitat a la Vegueria de Barcelona, Pilar Díaz, en el marc de la visita oficial d’aquesta al municipi.
Durant la trobada de treball, l’alcaldessa ha exposat diverses demandes pendents en àmbits clau com la sanitat, l’ensenyament, la mobilitat i la seguretat. Segons ha manifestat Berenguer, es tracta de reivindicacions reiterades al llarg del temps que no han rebut, fins ara, una resposta efectiva ni compromisos concrets per part de l’administració autonòmica.
En acabar la reunió, l’alcaldessa ha manifestat el seu desacord amb el que considera “una manca d’atenció a la realitat de Viladecavalls” i ha denunciat que la Generalitat “no està donant suport als municipis ni en recursos ni en inversions estructurals”. Cesca Berenguer ha subratllat que aquesta situació condiciona greument la capacitat dels ajuntaments per garantir els serveis públics i el desplegament de les competències que tenen assignades per llei.
Cesca Berenguer ha remarcat que l’absència de finançament suficient i de compromisos programats impedeix avançar en les millores que el municipi requereix. Fonts municipals assenyalen que, malgrat el clima de cordialitat, la reunió ha servit per tornar a posar sobre la taula unes demandes que s’estan allargant excessivament en el temps.