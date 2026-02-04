Passejades guiades a Sant Llorenç del Munt

El pròxim diumenge 8 de febrer s’inicia el programa de Passejades guiades 2026 del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, que s’allargarà fins a final d’any. L’oferta inclou 25 itineraris dominicals, d’entre 2 i 4 hores de durada, guiats per experts del territori, amb l’objectiu de donar a conèixer millor el patrimoni natural i cultural del parc i de gaudir del seu entorn.
Les passejades tenen lloc en indrets variats per oferir una visió àmplia de la diversitat paisatgística i patrimonial del parc natural. Les primeres es faran en zones on no hi ha restriccions a les activitats de lleure organitzades, d’acord amb la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya per evitar la pesta porcina.
La primera sortida, el 8 de febrer, estarà dedicada a la història dels maquis al Pont de Vilomara i Rocafort. El 22 de febrer —i també l’11 d’octubre— membres de l’Associació de Pedra Seca del Pont de Vilomara guiaran una passejada a les tines de la vall del Flequer, declarades Bé Cultural d’Interès Nacional. El 22 de març tindrà lloc una passejada fotogràfica a l’equipament de la Casa Nova de l’Obac.
El programa es completa amb sortides al Puig de la Balma (Mura) el 26 d’abril, al mas de la Serra Llarga el 10 de maig, al mas vell de l’Obac el 6 de desembre, a Sant Jaume de Vallhonesta el 24 de maig, coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs, als forns de calç de Matadepera el 7 de juny i a la riera de Rellinars el 13 de setembre. També s’ofereixen guiatges temàtics dedicats a la fauna (20 de setembre), al bandolerisme (18 d’octubre) i a la tardor al Parc Natural (22 de novembre), entre d’altres.
Pel que fa a les propostes accessibles, destaca la ruta teatralitzada “Emboscada, un viatge pels sentits”, que es durà a terme a la Casa Nova de l’Obac els dies 11 d’abril, 3 de maig, 6 de juny, 19 de setembre, 17 d’octubre i 14 de novembre.A més, el Parc Natural ofereix el servei de Joëlette, una cadira tot terreny d’una sola roda que permet la pràctica del senderisme a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.
Per tal de participar a les passejades – amb un màxim de vint places per activitat - cal inscriure-s’hi prèviament amb l’entitat organitzadora corresponent. La informació es pot trobar tant a l’agenda de la Xarxa de Parcs Naturals com al fullet de les Passejades guiades 2026.
El programa anual Passejades guiades consisteix en sortides que s’adrecen a un públic general i familiar i que permeten conèixer, a través del guiatge d’experts coneixedors del territori, el ric patrimoni natural i cultural dels espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals que gestiona la Diputació de Barcelona.