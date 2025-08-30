L'estudi de Sant Cugat Poti Poti Studio s'estrena al món dels videojocs amb "Is this sit taken?"

El sector del videojoc està prenent força a Catalunya, i en especial Terrassa i els seus voltants s'estan consolidant com un lloc on s'atrau, es forma i també s'exporta talent en el disseny i programació de jocs virtuals. L'últim títol que ha nascut a la comarca ha estat "Is this seat taken?", el primer pas que l'empresa "indie" santcugatenca Poti Poti Studio ha fet a la indústria aquest agost.
"Is this sit taken?" és un joc de puzzles ambientat a la ciutat de Barcelona i altres localitats on els integrants de l'equip que ha materialitzat el videojoc hi viuen. En ell, el jugador haurà d'organitzar un grup de personatges en diversos contextos i sempre tenint en compte les preferències particulars de cada un d'ells. Tot això amb el rerefons de la història d'en Nat, un aspirant a superestrella del cienma a qui la vida va fer un gir quan veu una forma igual a la seva a la pantalla gran, fet que el porta a aventurar-se pel món i trobar aquesta persona amb la qual pot encaixar.
El videojoc està traduït al castellà, l'anglès, el francès, el rus o el japonès, entre d'altres. També es pot jugar en català, amb la particularitat que alguns diàlegs estan escrits en diversos dialectes de la llengua catalana, com el valencià o el menorquí. "Fins i tot hem incorporat un diàleg així més divertit que simula com pdria parlar algú de Barcelona, una mica com nosaltres", ha explicat a una entrevista per a l'ACN Ausiàs Dalmau, un dels desenvolupadors de "Is this sit taken?". Actualment està disponible per a la Nintendo Switch, la plataforma de videojocs per a PC "Steam" i per a dispositius mòbils.
Segons Dalmau, les reaccions que han rebut des de la publicació del títol, el 7 d'agost, han estat positives. "Ha anat bastant bé, a la gent l'agrada i això ens fa contents, perquè intentem fer les coses amb cura", ha afirmat el desenvolupador, que ha afegit que han intentat dur a terme "un joc molt positiu amb una història que també ho fos".
Un estudi amb dos exalumnes de la UPC de Terrassa
Darrere de Poti Poti Studio hi ha en Segi Pérez, el dissenyador i artista 2D, i l'Ausiàs Dalmau, més enfocat en les tasques de programació. Tots dos van coincidir a la universitat mentre estudiaven el grau en disseny i desenvolupament de videojocs del Centre d'Imatge i Tecnologia Multimèdia (CITM), adscrit al campus de la UPF a Terrassa.
Fins l'any passat treballàven per a altres empreses del sector, cadascú per la seva banda, però, quan un d'ells va perdre la seva feina l'any passat, tots dos van decidir fer un "salt de fe" i van optar per embarcar-se en un projecte conjunt i propi del qual el primer resultat és "Is this seat taken?". Sempre havíem tingut molta inquietud per fer els nostres treballs propis i el primer ha arribat amb aquest videojoc de puzzles", ha explicat Dalmau.