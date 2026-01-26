Factures més cares i menys tensió a Vacarisses: “Estem a la penombra”

Les urbanitzacions de Vacarisses situades a l’extraradi —com Can Serra Estació, El Ventaiol, Torreblanca o Els Caus— denuncien des de fa temps un problema amb la xarxa elèctrica que afecta el dia a dia de moltes llars. “Aquí a Vacarisses, estem a la penombra”, resumeix Aleix Berenguer, veí instal·lat al municipi des de fa uns tres mesos, i que assegura que va descobrir la situació un cop ja hi vivia.
Segons detalla, el voltatge que arriba a molts habitatges “està per sota del que marca la legalitat”. En aquest sentit, tot i que “el mínim legal és de 207 V”, a casa seva i en altres punts del municipi “només estan arribant entre 170 i 180 V”. Per buscar una solució, molts veïns s’han intentat posar en contacte amb Endesa, però la companyia fa “cas omís”, diu.
La problemàtica, insisteix, no és puntual: “No és un tema aïllat i focalitzat, sinó que pràcticament succeeix a tota la perifèria de Vacarisses. És a dir, a totes les urbanitzacions”. Berenguer destaca que la causa és que “la xarxa elèctrica s’ha quedat obsoleta” en unes zones que abans eren més destinades a segona residència i on ara hi viu més gent durant tot l’any.
A l’interior de les llars, els efectes són constants. “Tot va molt lent”, assegura. I posa un exemple: “Habitualment, un got de llet triga a escalfar-se al microones uns 50 segons. Nosaltres, en canvi, hem d’esperar tres o quatre minuts”. També hi ha problemes amb altres electrodomèstics com la nevera o la rentadora. Fins i tot, amb les llums: “Quan arriba a la nit, és com si tinguéssim un ‘chill-out’, ja que la intensitat de la llum és baixa”.
A l’hivern, la situació “s’agreuja” perquè augmenta el consum elèctric i no hi ha gas. El radiador, per exemple, “no arriba a la temperatura adequada”, expressa l’Aleix. Així doncs, el fet que tot hagi d’estar en funcionament durant més temps provoca que les conseqüències arribin a la butxaca: “Abans, pagàvem uns 100 euros en la factura de llum. Ara, entre 170 i 180 euros”.
Els veïns estan “farts” i s’han organitzat: “Hem fet un grup i estem recollint firmes”. Aquesta setmana preveuen presentar una instància a l’Ajuntament i fer-la arribar també a la Generalitat, amb l'objectiu que se solucioni el problema al més aviat possible.