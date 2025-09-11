Festival KMCAT: nou impuls a la música en català a Rubí

Rubí comptarà aquest 2025 amb una nova cita cultural. Es tracta del festival KMCAT Rubí, una proposta musical que té com a objectiu promoure la música en català i donar visibilitat als grups emergents que també fan música en català. El festival se celebrarà el dissabte 4 d’octubre a la rambla del Ferrocarril i s’adreça a públics de totes les edats, amb una programació que combinarà activitats familiars i concerts de gran format.
“La idea és promoure un festival de proximitat perquè en pugui gaudir tota la família, que arriba per completar una agenda intensa i de qualitat i que creiem que donarà qualitat cultural a la ciutat”, va destacar la regidora de Promoció Cultural, Marta Oliva, durant la presentació de l’esdeveniment. Segons la regidora, “el títol del festival és explícit: KMCAT Rubí, que expressa aquesta idea de proximitat, de quilòmetre zero, per potenciar els grups que fan música en català a Catalunya i també a Rubí”.
La programació del KMCAT destaca per un cartell de luxe. Reggae per Xics oferirà una actuació matinal plena d’humor, música i pedagogia que farà les delícies dels més petits. I al vespre, a partir de les 20 hores, serà el torn de dos grups rubinencs: La Golconda, amb el seu folk i pop progressiu; i Malparits, banda tribut a Sopa de Cabra, seguits d’Els Catarres, un dels grups més destacats de l’escena catalana actual. L’oferta musical es complementarà amb activitats familiars.