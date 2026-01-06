FGC programa visites a l’Espai Expositiu de la Cotxera de Rubí

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ofereix l’oportunitat de conèixer de prop la història ferroviària a Rubí amb visites guiades gratuïtes a l’Espai Expositiu de la Cotxera. Aquestes visites permeten descobrir els diferents vehicles ferroviaris històrics de l’espai, i una exposició sobre la història del ferrocarril al Vallès. L’espai s’ubica a les antigues cotxeres de l’estació de Rubí Centre, a la rambleta de Joan Miró, 6.
Les dates programades per a aquest primer semestre són el 25 de gener, 22 de febrer, 19 d’abril, 16 de maig, 14 de juny i 18 de juliol. Cada visita té una durada aproximada d’una hora i es realitzarà en tres franges horàries: de 10 a 11 hores, d’11 a 12 hores i de 12 a 13 hores. Cal una reserva prèvia a través del web oficial de FGC.
Durant les visites, els assistents podran veure una col·lecció de vehicles històrics, com locomotores i vagons, que van formar part del servei ferroviari a la zona, i descobrir com el tren ha connectat Rubí i el seu entorn amb altres punts del país des del segle XIX fins avui.
L’objectiu és preservar i donar visibilitat al patrimoni ferroviari de la ciutat i del conjunt de Catalunya.Aquesta iniciativa forma part del pla estratègic de FGC, que també ha impulsat altres espais com La Nau del tren històric del Vallès i el Moll de la Pobla a La Pobla de Segur, i que inclou la digitalització de més de dos milions i mig de documents del seu arxiu històric. Des de l’any passat, també s’ha recuperat el Tren Granota.