La Roser i el Martí, les grans novetats de la Festa Major de Viladecavalls

Viladecavalls es prepara per viure una Festa Major marcada per la cultura popular. L’arribada de la Roser i el Martí, els nous gegants del municipi, serà un dels moments centrals d’una programació que també inclourà sardanes, cercavila i correfoc. La Festa Major de Viladecavalls, que se celebrarà del 9 al 13 de juliol, reforça enguany les activitats de cultura popular.
La Colla Gegantera de Viladecavalls serà l’encarregada d’oferir el pregó de Festa Major amb motiu de la presentació i l’apadrinament dels gegants. L’acte comptarà amb la participació dels Geganters de Terrassa, la Colla Gegantera de Les Fonts i la Colla Gegantera de Vacarisses, que apadrinaran la Roser i el Martí.
Els nous gegants neixen com a figures vinculades a la memòria i a la identitat local. El Martí s’inspira en els homes de pagès i en el patró del municipi. La Roser evoca les dones que venien productes als mercats i el seu nom, de l’antiga festa del Roser. Amb les dues figures, Viladecavalls incorpora al seu calendari festiu una nova expressió d’imatgeria popular pròpia.
Poc després del pregó de Festa Major el Cor Sant Martí, que enguany fa 30 anys, oferirà el concert d’inici de Festa Major. La cita, a la plaça de l’església de Sant Martí de Sorbet, a partir de les 21.30 hores
Sardanes i cercavila
La cultura popular també tindrà presència amb la ballada de sardanes, una de les expressions més arrelades del patrimoni festiu català, i amb la cercavila, que portarà gegants, dracs, colles i música pels carrers. La llum de les espurnes també formarà part de la celebració amb el correfoc, un dels actes més esperats de la Festa Major.