La Festa Major de Terrassa acabarà sense castell de focs

Un dels actes més concorreguts de la Festa Major, l'espectacle pirotècnic que posa punt final a les celebracions, no es podrà dur a terme enguany tal com estava previst. L'Ajuntament de Terrassa ha decidit ajornar el castell de focs que havia de tenir lloc dimecres a la nit davant l'elevat risc d'incendi forestal i l'episodi de calor intensa anunciat per la Generalitat. La decisió s'ha pres aquest dilluns a la tarda en el Comitè d'Emergència Municipal, convocat per l'alcalde, Jordi Ballart, que ha valorat la situació meteorològica i de risc que arribarà al seu punt més crític a la ciutat dimecres.
L'espectacle pirotècnic, però, no se suspendrà definitivament, sinó que es traslladarà al 14 de novembre, quan formarà part de l'homenatge festiu a Jan Grau, activista cultural i una de les figures de referència de la cultura popular terrassenca.
Prudència davant una situació excepcional
La suspensió respon a la previsió que la Generalitat activi el nivell alt del Pla Alfa a Terrassa i a bona part de Catalunya per l'elevat risc d'incendi forestal. Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per calor intensa que situa la ciutat en un nivell de perill de 5 sobre 6 aquest dimecres, una situació que es podria allargar, com a mínim, fins dijous.
Segons el consistori, la decisió s'ha adoptat seguint el principi de màxima prudència i responsabilitat, prioritzant la seguretat de la ciutadania i la protecció de l'entorn natural en un context especialment desfavorable.
L'Ajuntament recorda, a més, que aquest cap de setmana es va declarar un incendi a la zona de Can Boada, molt a prop de l'espai des d'on tradicionalment es dispara el castell de focs. El foc va poder ser controlat ràpidament pels Bombers. Aquest dilluns, a més, s'ha declarat un nou incendi al terme municipal de Sentmenat.
L'ajornament del castell de focs comporta també l'anul·lació dels talls de trànsit que estaven previstos per dimecres.
Canvis d'horari i recomanacions
L'afectació sobre la programació serà limitada. Les havaneres i el rom cremat es mantenen a la plaça de Lluís Companys, però començaran abans del previst, a les 22.30 hores.
Pel que fa al Mercadal de Martí l'Humà, es desenvoluparà amb normalitat fins a les 13 hores. A partir de les 18 hores, Eco-Equip farà la neteja de l'espai per donar compliment al protocol de calor.
D'altra banda, el servei municipal d'Educació comunicarà als casals d'estiu la recomanació de traslladar les activitats a espais interiors mentre duri l'onada de calor, amb l'excepció de les activitats vinculades a piscines o jocs d'aigua.
Finalment, l'Ajuntament recorda que la ciutat disposa de diversos refugis climàtics distribuïts pels diferents barris i insisteix en la necessitat de seguir les recomanacions de Protecció Civil davant les temperatures extremes.