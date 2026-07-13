Detinguts per enterrar escombraries il·legals a Rubí

La Guàrdia Civil, amb la participació d’Europol i la Gendarmeria francesa, ha detingut quatre persones que formaven part d’una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L’operació “Franger” ha acreditat la introducció a Catalunya d’almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s’enterraven de forma clandestina en sòls agrícoles situats a Sant Esteve Sesrovires i en un de Rubí, segons 3Cat. Als detinguts se’ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental, contra la Hisenda Pública, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.\r\n\r\nLa investigació va començar el 2022, quan la Guàrdia Civil va iniciar inspeccions sobre una planta de gestió de residus que realitzava abocaments en sòls agrícoles amb materials procedents d’àrees contaminades de grans obres a Barcelona. Després es va detectar l’entrada de residus de gestors ubicats a França. Els residus s’abocaven de forma irregular i sense prendre les mesures obligatòries de seguretat, generant un “risc” per al medi ambient i les persones. Una altra part s’enviava a quatre abocadores de residus inerts, i tres altres de residus no perillosos, on materials, plàstics, fustes i envasos es barrejaven amb terra. L’organització criminal utilitzava documentació falsa per introduir a Espanya residus municipals i industrials procedents de França sota denominacions com ara “producte” o “terres”.\r\n