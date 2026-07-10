Troben una branca trencada del Pi d’en Xandri a Sant Cugat

El Pi d’en Xandri ha tornat a registrar una incidència estructural a la seva capçada. Segons han informat fonts tècniques municipals, aquest dilluns es va detectar el trencament parcial d’una de les seves branques secundàries durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment d’aquest exemplar monumental. La part afectada és de dimensions menors que la que es va fracturar l’any passat i, tal com especifica l’informe emès, no s’ha desprès completament gràcies al sistema de suport artificial instal·lat prèviament. Aquesta subjecció preventiva ha evitat que la fusta caigués a terra, reduint el risc per a les persones i els objectes, fet que permet mantenir la situació controlada.
Els especialistes encarregats de la seva conservació han detallat que aquesta branca ja havia estat identificada l’any passat com una de les més delicades de l’arbre a causa d’un debilitament intern de la fusta. Per aquest motiu, s’hi havia col·locat un sistema de sustentació dissenyat per reduir els moviments extrems i dissipar les càrregues dinàmiques, a més d’aplicar-hi periòdicament regs de suport, el tancament perimetral de l’espai i l’aportació de triturat de poda a la base per millorar la qualitat del sòl.
D’acord amb la primera valoració tècnica, la fractura és el resultat d’una combinació de factors acumulats, com ara les grans dimensions i el pes de la branca, la seva posició gairebé horitzontal, les ràfegues de vent i l’estrès hídric crònic que pateixen els boscos catalans.
Així mateix, els experts de l’administració assenyalen que la pèrdua de la gran branca de l’any passat va alterar l’equilibri natural de l’arbre, obligant la resta de l’estructura a suportar noves tensions. Tampoc es descarta l’efecte del fenomen conegut com a Summer Branch Drop, o caiguda sobtada de branques a l’estiu per calor intensa, tot i que encara no es considera el motiu principal. La retirada definitiva d’aquesta part es durà a terme tan aviat com el nivell de risc d’incendi forestal vigent permeti treballar amb seguretat sobre el terreny. En aquell moment, es farà una nova revisió general de l’arbre i dels seus tensors.