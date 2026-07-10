Viladecavalls ja té els seus Gegants

La Festa Major de Viladecavalls va iniciar oficialment la seva edició amb un marcat caràcter històric per a la cultura popular del municipi. La plaça de la Vila va acollir aquest dijous, 9 de juliol , la presentació i apadrinament de la Roser i el Martí, les dues primeres figures geganteres de la història del municipi.
L’acte, que esdevé un dels moments més simbòlics dels darrers anys per al teixit festiu local, va comptar amb el suport de diverses colles convidades i la col·laboració de la companyia La Tal en una posada de llarg carregada de simbolisme. La jornada inaugural va arrencar formalment a les set de la tarda amb el tradicional repic de campanes de l’església de Sant Martí de Sorbet.
Coincidint amb l’inici de la celebració, l’Ajuntament va celebrar la recepció oficial d’entitats, on l’alcaldessa, Cesca Berenguer, va traslladar el seu agraïment a les associacions locals per la seva funció social i cohesionadora al poble.
Posteriorment, l’activitat es va desplaçar al pati de l’Escola Rosella amb la celebració del Sopar dels Genets, gestionat pel Consell Jove. El punt àlgid de la vetllada va tenir lloc a les 20 hores amb el pregó de Festa Major, que enguany va anar a càrrec de la mateixa Colla Gegantera de Viladecavalls.
La jornada de dijous es va tancar a la plaça de l’Església amb el concert d’inici de festes ofert pel Cor Sant Martí.