Guerra oberta per Bellaterra

El debat sobre l’encaix de Bellaterra s’escalfa. Damunt de la taula torna a emergir amb força la possible annexió a Sant Cugat, independitzant-se així de Cerdanyola, el municipi del qual forma part actualment. El grup de veïns bellaterrencs partidaris del canvi veu més a prop el final d’una lluita que viu en paral·lel un procés judicial i social. Ara, també immers en l’esfera política amb una disparitat de criteris que fa més gran l’escletxa entre administracions locals.
La setmana passada, l’Ajuntament de Sant Cugat va anunciar que veu “viable” la integració de Bellaterra i del sector de Can Fatjó dels Aurons al municipi. La junta de govern local va aprovar un informe que avala aquest plantejament després de constatar que es compleixen els requisits legals. Segons el tinent d’alcalde de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat Bernat Picornell, el consistori responia “tècnicament” les qüestions plantejades” per l’Ajuntament de Cerdanyola “sense entrar en el fons polític”.
Cordón afirma la situació és“la gota que ha fet vessar un got ple”
Aquest dilluns, però, el serial ha viscut un nou capítol, amb l’aparició de l’executiu cerdanyolenc. L’alcalde Carlos Cordón ha acusat el consistori santcugatenc de deslleialtat davant l’informe positiu presentat dimecres passat. En roda de premsa, Cordón ha dit que en les converses prèvies, el seu homòleg santcugatenc, Josep Maria Vallès, li havia traslladat que no hi havia interès a incorporar l’actual Entitat Municipal Descentralitzada (EMD), i que va ser per WhatsApp i durant la nit de Reis quan li va traslladar el contingut de l’informe que apuntava una direcció totalment oposada. El batlle ha assegurat que faran servir tots els mecanismes “polítics, administratius i judicials” per preservar la integritat territorial actual.
Acompanyat del regidor de Relacions amb l’EMD de Bellaterra, David González, i de la regidora de Serveis Jurídics, Sònia Rodríguez, Cordón va recordar que el ple de desembre va aprovar per unanimitat una declaració institucional en defensa de la continuïtat de Bellaterra dins del municipi de Cerdanyola, així com la necessitat de millorar el conveni vigent i reforçar les competències i el finançament de l’EMD. El líder polític va remarcar l’esforç fet en els últims anys per avançar cap a un nou model de relació amb l’entitat bellaterrenca. Recorda que durant el mandat anterior es va intentar obrir una nova etapa basada en el diàleg i la millora de serveis, després d’anys de judicialització del procés.
Puigneró nega “cap deslleialtat” amb Cerdanyola
La Comissió Bellaterra-Sant Cugat, formada per part del veïnat de Bellaterra, va demanar el 2019 l’obertura d’un expedient d’alteració del terme municipal de Cerdanyola, consistent en l’agregació del territori en qüestió. L’Ajuntament de Cerdanyola no va atendre la petició i la comissió va portar el cas a la justícia. El juny del 2024 el TSJC dictava sentència ferma que obligava Cerdanyola a tramitar l’expedient.
El passat 7 de novembre, per completar la documentació de l’expedient, l’Ajuntament de Cerdanyola va demanar un informe al de Sant Cugat perquè es posicionés sobre la integració del barri de Bellaterra.
Resposta de Sant Cugat
L’Ajuntament de Sant Cugat ha negat aquest dilluns “cap deslleialtat”. amb Cerdanyola. El tinent d’alcalde de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha respost a les acusacions de Cordón, que havia criticat durament el posicionament de Sant Cugat. Puigneró ha detallat que l’informe només avala tècnicament la viabilitat d’absorbir el territori en qüestió, com se’ls va requerir, i ha negat cap implicació política en l’anàlisi.