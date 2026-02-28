Indignació a la Policia Local de Matadepera: més d’un any sense poder dutxar-se a comissaria

La situació a la prefectura de la Policia Local de Matadepera ha arribat a un punt límit per als seus agents. Des de fa més de dotze mesos, la plantilla del cos no pot fer ús de les dutxes de la comissaria, una mancança que denuncien com un greuge directe a les seves condicions laborals bàsiques. El malestar no és només per una qüestió de confort, sinó de dignitat professional i higiene elemental en un ofici de desgast físic.
“Arribem de llargs torns, cobrim incendis en èpoques crítiques o caminem per zones de camp i de bosc; la nostra vestimenta ens fa suar i fa un any que no ens podem dutxar”, expliquen des del cos policial. Els agents lamenten el que descriuen com una “manca d’interès i d’acció per part del govern municipal per resoldre la incidència”.
El risc de legionel·la
L’origen del problema se situa a principis de 2025 amb una deficiència inicial en part de les instal·lacions de l’aigua calenta. Després d’una inspecció per part de la Brigada d’Obres municipal, el diagnòstic va ser clar: l’estat del sistema no permetia una reparació parcial, sinó que calia substituir la instal·lació sencera per garantir-ne el bon funcionament. Aquesta avaria, però, va acabar derivant en un problema sanitari més greu.
Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, un informe tècnic d’abril de 2025 va alertar del risc de legionel·la. En no funcionar correctament la instal·lació, era impossible realitzar els xocs tèrmics preventius —escalfar l’aigua a temperatures molt elevades— per eliminar els bacteris del circuit. Les caigudes de temperatura faciliten la proliferació de la legionel·losi, fet que fa que l’ús de les dutxes sigui perillós, fins i tot si l’usuari opta per dutxar-se exclusivament amb aigua freda. Davant d’aquest risc detectat, els operaris de la Brigada van aconsellar el tancament total de la instal·lació fins que se substituís l’aparell malmès. Aquest fet impossibilita, també, els agents rentar-se la cara o les dents.
La justificació pressupostària
L’Ajuntament de Matadepera ha argumentat durant mesos que la substitució no es va poder executar durant el 2025 perquè no es disposava de partida pressupostària per a inversions. El descontentament de la plantilla s’ha agreujat en comprovar que, malgrat conèixer la situació des de principis de l’any passat, els pressupostos per al 2026 aprovats a finals de novembre no contemplaven inicialment aquesta intervenció.
Recentment, la regidoria de Serveis hauria comunicat al cos policial que “un cop s’habilitin les partides d’inversió per l’any 2026 es procedirà a l’adquisició d’un nou aparell i a la substitució del mateix”. Tot i aquest compromís, els agents creuen que la solució arriba tard i assenyalen que no ha estat fins a la presentació d’una nova instància aquest mes de gener que la situació s’ha tornat a avaluar, amb una nova inspecció tècnica a inicis d’aquest 2026.
Més enllà de l’aigua
Tot i que la regidoria de Serveis ha demanat disculpes oficialment i ha lamentat les molèsties ocasionades, els agents no entenen per què no s’han cercat alternatives temporals per vetllar per la seva salut. “No han tingut cap interès per solucionar-ho, podrien haver habilitat altres dependències municipals que sí que tenen un funcionament correcte”, comenta un dels agents.
Aquesta situació s’ha convertit en “la gota que ha fet vessar el got” d’una relació que els agents defineixen com a distant amb l’alcaldia. Diversos membres del cos asseguren que el tracte amb l’alcalde és nul i que “fa mesos que no passa per la comissaria”. En aquest sentit, consideren que aquesta actitud s’ha traslladat a decisions polítiques que van en detriment del bon funcionament del servei, com l’eliminació de la unitat canina. Segons el cos, es va prescindir d’aquesta figura —clau per a controls i detecció de substàncies en entorns escolars— per raons econòmiques, malgrat que la despesa de manteniment del gos era de només 150 euros mensuals. “Sembla que no els agradem”, confessen.
Crítiques a la nova flota de vehicles
Finalment, la Policia Local també expressa el seu desacord amb les característiques dels nous vehicles de la flota, presentats l’octubre passat. Sostenen que, en un municipi com Matadepera amb més de 100 quilòmetres de camins i pistes forestals, caldrien vehicles més polivalents com els d’abans. Els cotxes actuals, afirmen, són més adients per a ciutats totalment urbanes com Terrassa i, a més, asseguren que ja estan presentant problemes mecànics prematurs a la caixa de canvis. Amb la promesa de les noves dutxes encara pendent d’execució, el cos espera que “la millora de les condicions laborals torni a ser, realment, una prioritat municipal.”