Inici de les obres de l’Escola del Bosc de Rubí

La construcció de l’edifici definitiu de l’Escola del Bosc, al barri rubinenc de Ca n’Oriol, començaran aquest curs. L’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, ho ha confirmat aquest dijous durant l’acte d’inauguració del curs escolar de Rubí i de Castellbisbal, que s'ha fet en aquesta darrera localitat.
La previsió és que el trasllat de les aules dels barracons actual es pugui fer durant el curs 2027-2028. Les obres per construir l’escola podran realitzar-se de manera paral·lela al curs escolar, i no serà necessari esperar-se a períodes no lectius per executar els treballs.
La setmana vinent, 9.452 alumnes d’educació obligatòria comencen el curs a Rubí. Dilluns, ho faran 1.585 infants del segon cicle d’educació infantil, 4.370 d’educació primària i 3.497 d’educació secundària obligatòria. Per a 458 nens de Rubí, el 8 de setembre serà el primer dia d’Infantil 3.
Martínez també ha anunciat un Pla de millora dels equipaments educatius, que s’inclou en el pressupost municipal, i un Pla de climatització de les escoles públiques, que preveu la instal·lació de ventiladors a les aules i sistemes de protecció climàtica als patis.
Per a Martínez, el gran repte de la ciutat continua sent la lluita contra la segregació escolar. En aquest sentit, el treball conjunt amb els Serveis Territorials d’Educació i l’aposta per l’Oficina Municipal d’Escolarització per gestionar la matrícula viva comencen a donar fruits. Aquest continua sent un tema prioritari per al govern municipal.