Injecció de 3,7 milions dels fons FEDER a Rubí

L’Ajuntament de Rubí ha estat el municipi de més de 75.000 habitants de tota Catalunya millor valorat en la darrera convocatòria dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).
El projecte de pacificació de l’avinguda de l’Estatut ha obtingut la puntuació més alta entre totes les sol·licituds presentades per consistoris catalans en el rang de ciutats grans, un reconeixement que suposa una injecció econòmica de 3,7 milions d’euros, que permetran finançar el 40% del cost de l’obra.
Aquesta ajuda europea farà possible l’execució de la primera fase de les obres de millora de l’avinguda de l’Estatut, la remodelació del parc de Ca n’Oriol i la construcció del vial que connectarà el carrer Gomita amb el carrer Mallorca, facilitant un millor accés a l’Escola del Bosc. Tres actuacions estratègiques que transformaran l’eix est de la ciutat en un espai més verd, connectat i al servei de la ciutadania.
“Aquest és un dels projectes més transformadors del mandat i una fita molt important per a Rubí. Rebre la puntuació més alta de tota Catalunya en el rang de ciutats grans és motiu d’orgull i confirma que anem pel bon camí per construir una ciutat més sostenible i cohesionada”, ha destacat l’alcaldessa, Ana María Martínez.
Des de la municipalització de l’avinguda de l’Estatut, l’any 2019, el consistori ha impulsat diverses mesures de pacificació, com la reducció de velocitats i de pes dels vehicles. Actualment, s’està treballant amb la Diputació de Barcelona en una anàlisi del comerç local per impulsar-ne la dinamització.
Ara, amb el suport dels fons FEDER, la zona esdevindrà un pulmó verd i un espai de convivència.