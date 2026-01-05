Un jove, amb família a Sant Cugat, una de les víctimes mortals de l’incendi a Suïssa

El devastador incendi declarat la nit de Cap d’Any en un bar de l’estació d’esquí de Crans-Montana (Suïssa) ha causat la mort de 40 joves, molts d’ells adolescents, en una de les pitjors tragèdies que es recorden recentment. Entre les víctimes hi ha Joaquim Van Thuyne Daniel, un jove de 18 anys, resident a Suïssa, amb arrels familiars a Sant Cugat del Vallès. Fill de pare suís i mare catalana, Joaquim era net de Josep Daniel, veí de Sant Cugat del Vallès, cofundador de l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran del municipi i figura destacada de l’àmbit cultural i social. Segons va informar la família a través d’una esquela publicada a "La Vanguardia", el jove serà enterrat a Lausana (Suïssa), mentre que el Monestir de Sant Cugat acollirà pròximament una missa funerària en el seu record, oberta a familiars, amics i coneguts.
En total, s’han comptabilitzat 40 víctimes per l’incendi i les autoritats suïsses han confirmat que més de la meitat de les víctimes eren menors d’edat. Totes elles han estat oficialment identificades en els darrers dies. Entre els morts hi ha joves de diverses nacionalitats, principalment suïsses, franceses i italianes, així com víctimes procedents d’altres països europeus. Arran de la fatídica notícia que va encetar l’any, el govern suís ha anunciat la celebració d’un dia de dol nacional la setmana vinent. Els propietaris del local estan investigats per homicidi negligent, mentre continua la investigació per determinar si el bar complia la normativa de seguretat vigent, especialment pel que fa a aforament i sortides d’emergència.