Instal·len una nova vàlvula regulada de pressió d’aigua a Viladecavalls

La companyia Mina d’Aigües ha instal·lat aquest dilluns una nova vàlvula reguladora de pressió i un bypass al camí de Can Sanahuja. Segons l’Ajuntament de Viladecavalls, aquesta millora que permetrà sectoritzar la xarxa i optimitzar la gestió de l’aigua.
Aquesta operació forma part del conjunt de treballs impulsats per l’empresa Mina Aigües de Terrassa per renovar les canalitzacions de cinc carrers del municipi i instal·lar un total de tres vàlvules de regulació, amb l’objectiu de reduir fuites i avaries i millorar l’eficiència del servei.
Tot i que l’empresa havia anunciat un tall de gran abast al nucli urbà de Viladecavalls entre les 9 i les 13 hores, les obres de millora a la xarxa d’aigua potable s'han dut a terme amb una incidència mínima, segons ha informat l’Ajuntament de Vildadecavalls. L’afectació s'ha limitat als carrers Orenetes, Riba, Drecera i la plaça de l’Ajuntament, on el subministrament ha estat interromput de manera parcial durant el matí.
Els treballs compten amb el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua i la Diputació de Barcelona, en el marc d’un projecte de modernització de les infraestructures d’aigua al municipi. Així mateix, ha garantit els serveis mínims d’aigua als equipaments essencials, com l’escola bressol Barromina, el Racó de l’Experiència i el pavelló municipal.