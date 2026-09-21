Primer temple mormó a Sant Cugat

L’Església de Jesucrist va posar dissabte la primera pedra de la construcció del seu primer temple a Catalunya a Sant Cugat. L’edifici religiós ocuparà un solar de prop de 22.000 metres quadrats, incloent-hi una construcció auxiliar i uns jardins, i serà el segon de la congregació a l’Estat, després del de Madrid.
Unes 500 persones van participar de l’acte d’inici de les obres d’una església que pretén donar servei als fidels de Catalunya, Illes Balears, País Valencià i sud de França, que s’estimen en uns 22.000. L’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, present a la cerimònia, va assegurar que “les institucions democràtiques han de garantir que tothom pugui viure les seves creences en llibertat, amb igualtat i respecte”.
L’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, nascuda als Estats Units, explica que fa mig segle que compta amb seguidors a l’Estat –uns 72.000 en l’actualitat–. Afegeix que abans d’engegar la construcció ja ha desenvolupat projectes socials i humanitaris al territori, com ara els 92.000 euros destinats a iniciatives en col·laboració amb entitats com el Casal dels Infants, la Fundació del Convent de Santa Clara o Creu Roja Sabadell. Les donacions, diuen, han permès donar suport a projectes relacionats amb l’educació d’infants i joves, la lluita contra la fam i la inclusió social.
“Hi ha persones amb necessitats de tota mena i és el nostre desig seguir els passos de Jesús, ajudant-les i oferint-los tot el suport que estigui al nostre abast”, va dir el director de comunicació de l’Església a Barcelona, David Pérez.