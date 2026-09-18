Liciten la retirada d’amiant del Marquet de les Roques

La Diputació de Barcelona ha tret a licitació les obres per retirar materials amb amiant de diversos equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals. Els treballs afectaran el conjunt arquitectònic del Marquet de les Roques, al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, els edificis de Can Bosc, al parc del Montnegre i el Corredor, els edificis Can Planes-Menjador i Magatzem de Fontmartina, al parc natural i reserva de la Biosfera del Montseny.
El projecte té un pressupost total de 173.483,22 euros, IVA inclòs, i preveu un termini d’execució de quatre mesos per a cadascuna de les actuacions. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 28 de setembre de 2026 a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
La licitació s’ha estructurat en tres lots. El primer, amb un pressupost de 59.562,01 euros, correspon als treballs de desamiantatge del Marquet de les Roques. Les obres tenen com a objectiu eliminar els elements que contenen amiant i millorar les condicions de seguretat, salubritat i sostenibilitat dels equipaments. L’actuació forma part de les tasques de manteniment i millora que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals desenvolupa als equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals.
L’amiant es va utilitzar àmpliament en la construcció durant bona part del segle XX, especialment per la seva resistència.