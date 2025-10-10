La C-58 lidera la sinistralitat al Vallès

El balanç del Servei Català de Trànsit (SCT) del 2025 –amb dades fins l’agost– mostra dues realitats contrastades a les grans vies que travessen el Vallès Occidental. Mentre que la C-58 registrava un nou repunt d’accidents i víctimes respecte a l’any anterior, l’AP-7 experimentava una lleugera davallada, tot i mantenir encara xifres elevades d’accidentalitat. Entre gener i agost, les dues autopistes van sumar 238 accidents amb víctimes i 372 persones afectades, entre morts, ferits greus i lleus.
La C-58 tornava a encapçalar el rànquing d’accidentalitat amb 136 accidents amb víctimes, la xifra més alta dels darrers anys (93 el 2021 i 129 el 2024). En aquests sinistres hi van morir 5 persones i 8 més van resultar ferides greus, xifres que dobles les del 2021. En total, la via acumulava 219 víctimes, un increment del 19% respecte a l’any passat. Els turismes hi estaven implicats en prop del 70% dels casos, seguits de motocicletes (24%) i furgonetes.
Les dades mostren també una tendència preocupant: la meitat dels accidents a la C-58 eren col·lisions entre vehicles en marxa (91 dels 136), mentre que les sortides de via i bolcades sumaven prop d’una tercera part. Els atropellaments, tot i ser pocs –2 casos–, es mantenien com una de les tipologies més greus.
A l’AP-7, 102 accidents
A l’AP-7, els accidents amb víctimes descendien lleugerament fins als 102 casos, per sota dels 121 del 2024. Malgrat això, el nombre de víctimes totals (153) i de morts i ferits greus (6 i 5, respectivament) continua sent elevat. Els turismes tornen a ser els vehicles més implicats (més del 75%), però destaca la presència de motocicletes, involucrades en 14 accidents i amb 15 víctimes. Les dades confirmen el risc alt que pateixen els motoristes, especialment en trams d’alta velocitat o de congestió.
Pel que fa al tipus d’accident, la col·lisió entre vehicles en marxa representava el gruix principal (88 dels 102 sinistres), seguida de les sortides de la calçada i bolcades. Aquest patró evidencia que la majoria dels accidents estan relacionats amb distraccions, excés de velocitat o distàncies de seguretat insuficients.
En ambdues vies, el nombre de ferits lleus era el que més creixia: 206 a la C-58 i 147 a l’AP-7. Tot i que la major part d’aquests incidents no eren greus, la seva acumulació té un impacte directe en la mobilitat diària. Les retencions a ambdues vies s’han intensificat des de l’alliberament dels peatges.