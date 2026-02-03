La criminalitat baixa un 9,7% a Sant Cugat

Els fets delictius han caigut un 9,7% en un any a Sant Cugat del Vallès, passant dels 3.987 de 2024 als 3.599 aquest 2025, 388 menys. La dada es desprèn del balanç que l’Ajuntament va fer dilluns, conjuntament amb la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.
Els delictes contra el patrimoni representen el gruix de la criminalitat al municipi (82%) i han baixat un 12,5%, passant de 3.374 a 2.951. Els furts han caigut en un any un 19,3%, les estafes un 32,2% i els robatoris amb violència o intimidació un 8,5%. S’han registrat 247 robatoris amb força a domicilis, un 5,5% més. Els robatoris amb força a empreses augmenten, passant de 12 a 26, i també els robatoris amb força a establiments, que han passat de 32 a 44.
Les detencions cauen, passant de 299 a 261, un 12,7% menys, mentre que els fets resolts han augmentat un 4,7%. El nucli de Sant Cugat concentra el nombre més alt de robatoris a domicili (162), seguit de Mira-sol (56), i la Floresta (19), mentre que Valldoreix els redueix notablement, passant de 40 a 16. A les Planes només hi ha hagut una denúncia.
Els delictes contra les persones s'han mantingut pràcticament estables, amb 352 fets denunciats, un 0,5% menys que l'any anterior. En l'àmbit de la violència domèstica, els maltractaments en l'àmbit de la llar han disminuït un 20,4%, i la violència habitual física o psíquica ho ha fet en un 22,2%. En canvi, les agressions sexuals han augmentat, passant de 18 a 23 casos, un increment del 27,7%, una dada que es continua abordant amb especial seguiment i coordinació policial i social.
Les ocupacions han disminuït de manera significativa amb 22 casos, un 38,8% menys que l'any anterior. Pel que fa a la ràtio de criminalitat, Sant Cugat se situa en 36,73 delictes per cada 1.000 habitants, mentre que aquest indicador l'any 2024 era de 41,3 i el 2023 de 56,3.