L’R4, la segona línia de Rodalies amb més limitacions de velocitat per incidències o deficiències

L’R4 és una de les línies de Rodalies més afectades per les limitacions temporals de velocitat que Adif ha establert aquesta setmana. La companyia administradora d’infraestructures ferroviàries ha fixat 155 punts de la xarxa catalana on s’han detectat incidències o deficiències i on els maquinistes han de reduir la velocitat per raons de seguretat. Bona part d’aquests es concentren a la línia que uneix Sant Vicenç de Calders i Manresa i que transcórrer en part del seu recorregut pel Vallès Occidental.
A l’R4 hi ha 28 restriccions, una xifra que només supera l’R15, amb 30 limitacions. A la línia que passa pel Vallès, ja a l’inici del traçat, a l’estació de Sant Vicenç de Calders, hi ha afectacions. En un tram de 20 quilòmetres, fins a la Granada, n’hi ha dotze, on els trens majoritàriament han d’anar a 60 km/h. Fins a Martorell les alteracions se succeeixen.
A la nostra comarca, un dels punts condicionats on els trens de l’R4, però també els de la línia RL4, han d’anar més a poc a poc de l’habitual es troba en el tram entre Castellbell i el Vilar - Monistrol de Montserrat i l’Estació del Nord de Terrassa. Aquí hi ha una distància afectada de 0,22 quilòmetres per un terraplè d’alt risc. De fet, aquests és un dels 30 punts crítics de la xarxa de Rodalies on Adif ha identificat que calen actuacions urgents.
A la mateixa R4, i també a l’R8, entre Castellbisbal i Molins de Rei, hi ha un altre tram amb restriccions, de 0,12 quilòmetres, en aquest cas per l’estat dels aparells de la via.
A la línia R8, Adif també ha establert una limitació temporal de velocitat a la zona de la riera de Rubí, amb una distància afectada de 0,70 quilòmetres per un terraplè de risc alt.
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat d’Adif és d’àmbit estatal i s’adreça a les persones que treballen a la xarxa ferroviària. Hi apareixen les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, a quina velocitat s’ha de circular i els motius de la incidència. Hi ha trams a la llista des de fa deu anys. Aquesta setmana, les vies de Catalunya hi apareixen fins a 155 vegades, si bé hi ha casos on el mateix punt o tram hi consta més d’un cop perquè hi ha més d’una incidència a resoldre.