Relaxen les restriccions per la pesta porcina: es tornen a permetre les activitats en grup en alguns municipis del Vallès

La Generalitat ha decidit aixecar les restriccions per contenir el brot de pesta porcina africana (PPA) als 73 municipis situats en el perímetre d’entre els 6 i els 20 quilòmetres des de l’origen del brot, entre els quals hi ha Matadepera, Rellinars, Vacarisses, Viladecavalls, Ullastrell i Castellbisbal.
A partir d’ara s’hi permet de nou l’accés al medi natural tant de persones com d’animals domèstics, sempre que vagin lligats. També es reprenen les activitats esportives, educatives i de lleure, incloses les organitzades en grup, així com els treballs agrícoles i forestals i el pasturatge, amb la condició que el ramat no surti del perímetre autoritzat.
El govern també autoritza l’accés a activitats econòmiques ubicades en el medi natural, com explotacions agrícoles i ramaderes, restaurants, escoles, hípiques i centres esportius, així com als horts urbans. Les zones de pícnic i els aparcaments no hauran d’estar tancats. La resolució publicada aquest divendres al DOGC també dona llum verda als caçadors per fer batudes a la zona de 6 a 20 quilòmetres, tot i que amb una premisses concretes.
Al perímetre dels 0 als 6 quilòmetres, considera zona d’alt risc, es mantenen, en canvi, les restriccions com fins al moment, prohibint l’entrada al medi natural de manera individual o en grup. Els municipis afectats en aquest cas són 12: Cerdanyola, Barberà, Badia, Santa Perpètua de Mogoda, Ripollet, Montcada i Reixac, Sant Cugat, Sant Quirze, Sabadell, Polinyà, Terrassa i Rubí.