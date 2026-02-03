Rubí incorpora més de 440 arbres nous arreu de la ciutat

Rubí està immersa en una nova fase de plantacions que permetrà incorporar un total de 441 nous arbres a l’espai públic. Les actuacions s’emmarquen dins del Pla de Verd Urbà i tenen com a objectiu “reforçar la biodiversitat, millorar la qualitat ambiental i fer front als efectes de la sequera dels darrers anys”, explica l’Ajuntament.
La Font del Ferro ha finalitzat recentment una primera plantació de 227 arbres, en la qual s’ha prioritzat especialment la zona del centre de la ciutat. Actualment, l’empresa municipal està duent a terme una segona plantació, iniciada aquest gener, amb la previsió de plantar 120 nous exemplars, que se centraran principalment a la resta de barris del municipi. Paral·lelament, l’empresa Parcs i Jardins de Catalunya ha començat una nova actuació que permetrà sumar 94 arbres addicionals a l’arbrat urbà.
En conjunt, aquestes intervencions suposen la incorporació de 441 arbres nous a diferents punts de la ciutat. Les plantacions s’han fet o es faran als barris del Centre, Plana de Can Beltran, El Progrés – Rubí 2000, El Mercat, 25 de Setembre, Les Torres, Ca n’Alzamora, Plana del Castell, Sant Jordi Parc, Can Fatjó i Can Rosés – Ca n’Oriol. A més, el Consistori ja està valorant la possibilitat de realitzar una nova plantació de cara a la tardor, amb l’objectiu de continuar reforçant l’arbrat urbà.
Les espècies seleccionades "responen a criteris d’adaptació climàtica, diversitat i adequació a l’entorn urbà", diu l'Ajuntament. Entre els arbres que s’estan plantant hi ha el tuliper de Virgínia, el xiprer mediterrani, la grevíl·lea, la jacaranda, la savonera de la Xina, el lilà de les Índies o la troana japonesa.