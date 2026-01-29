Rubí suspèn la ZBE pel caos a Rodalies

L’Ajuntament de Rubí ha decidit suspendre de manera temporal les restriccions d’accés a la zona de baixes emissions (ZBE) com a resposta a les greus incidències que afecten el servei de Rodalies i que estan provocant una crisi de mobilitat d’abast metropolità, amb una incidència directa al municipi.\r\n\r\nSegons ha informat el consistori, aquesta decisió s’adopta seguint les indicacions de la Generalitat, que ha instat els municipis amb ZBE a aplicar de forma excepcional les exempcions previstes a les seves ordenances mentre persisteixin les irregularitats en el servei ferroviari. \r\n\r\nA més, l’Ajuntament alerta que la continuïtat de les restriccions podria tenir efectes socials regressius, especialment sobre els col·lectius amb menys recursos econòmics, que solen disposar de vehicles més antics sense etiqueta ambiental. En absència d’alternatives de transport públic eficients, com el servei de Rodalies, aquestes persones veurien greument limitada la seva capacitat d’accés al lloc de treball, als serveis essencials i a les oportunitats econòmiques. \r\n\r\nAquesta mesura té efectes des de dilluns 26 de gener i es mantindrà fins que la Generalitat comuniqui la normalització del servei ferroviari. \r\n