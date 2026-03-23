Junts prepara les pròximes eleccions municipals en una cimera a Viladecavalls

Junts per Catalunya ha reunit la seva cúpula nacional i municipal aquest dissabte, 21 de març, a Viladecavalls per establir els eixos estratègics d'acció de cara a les pròximes eleccions municipals. La trobada ha servit per fixar la vegueria de les comarques de Barcelona com el gran objectiu de la formació política.
Reclamacions econòmiques i fiscalitat
Durant la jornada, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha intervingut per exigir mesures econòmiques urgents al Govern. Turull ha afirmat que "Junts ha aconseguit que el govern espanyol rebaixi la benzina, el gas i la llum per fer front a la crisi generada per la guerra" i ha reclamat al president Salvador Illa que segueixi el mateix camí a Catalunya. El dirigent ha demanat a Illa que rectifiqui i abaixi la pressió fiscal i, en concret, del tram autonòmic de l'IRPF. Ho ha fet tot afegint que no poden "esperar que es posin d'acord amb els socis o quatre mesos als pressupostos per tenir aquestes mesures".
Per la seva banda, el president de la vegueria, Francesc Colomer, ha remarcat que els municipis mereixen bons governs liderats per persones amb vocació de servei, compromís i capacitat de lideratge. En l'àmbit local, el partit aposta per moderar i abaixar la pressió fiscal mitjançant la reducció de les taxes municipals, posant com a exemple clar l'impost sobre la recollida de residus.
Protagonisme terrassenc i reptes socials
El municipalisme vallesà ha tingut un pes destacat en els debats de la jornada, la qual s'ha dividit en sis grans àrees pensades per respondre a les necessitats ciutadanes: habitatge i territori, mobilitat, serveis socials, seguretat, fiscalitat i acció climàtica. La portaveu de Junts per Terrassa, Meritxell Lluís, ha presidit la taula dedicada als serveis socials.
Aquest espai, moderat per l'alcaldessa amfitriona de Viladecavalls, Cesca Berenguer, ha servit per posar el focus en els grans reptes de les administracions locals i supramunicipals, com ara el finançament dels serveis, la salut emocional, la governança i el desplegament de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària.
Infraestructures, habitatge i seguretat
Pel que fa a la mobilitat, la formació considera inajornable la finalització de la B-40 en la seva totalitat i reclama millores constants en el transport públic per connectar en xarxa de manera adequada Barcelona, la seva àrea metropolitana i les diferents comarques de la vegueria.
Davant l'actual crisi de Rodalies, Junts continua reclamant el traspàs íntegre de la xarxa a la Generalitat i l'execució de les inversions endarrerides per aconseguir que el ferrocarril deixi de ser un malson per a la ciutadania. D'altra banda, en matèria d'habitatge, el partit denuncia la greu crisi habitacional que pateix l'àrea metropolitana i defensa liberalitzar el sector, augmentar exponencialment l'oferta pública i fer molt més eficients les borses locals d'habitatge.
Finalment, per fer front al creixement de la percepció d'inseguretat entre la població, Junts aposta per incrementar la presència de la policia de proximitat i fomentar la cooperació entre els diversos cossos policials, amb especial atenció als Mossos d'Esquadra. La formació exigeix més recursos al carrer i una aplicació efectiva de la legislació contra la multireincidència.
La jornada celebrada a Viladecavalls ha comptat amb l'assistència de nombrosos alcaldes, alcaldesses i caps de llista de la vegueria, així com amb la participació del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, la secretària d'organització, Judith Toronjo, i altres dirigents destacats del partit com Joan Ramon Casals, Meritxell Budó i Jordi Martí.