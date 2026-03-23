Els Mossos detenen una parella de Rubí que hauria robat 71 telèfons mòbils

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Rubí i del grup de paisà van detenir a principis de mes un home de 28 anys i una de dona de 29 per haver robat fins a 71 telèfons mòbils, segons ha explicat la policia catalana en un comunicat. Els policies van comprovar que una gran quantitat de mòbils robats en entorns d'oci arreu de Catalunya donaven senyal GPS en un pis de l'avinguda Catalunya de Rubí. Segons els Mossos, la parella feia furts i estrebades en discoteques, entorns d'oci o festes majors de ciutats com Mataró, Salt, Igualada, Mollerussa, Lleida, Tarragona, Reus o Salou, entre d'altres. Els dos detinguts acumulen 23 antecedents policials entre tots dos i ja han passat a disposició judicial.\r\n\r\nLa seva detenció es va fer el dia 1 de març, quan cap a les 5 del matí els agents dels Mossos van aturar el vehicle de la parella i els van escorcollar, trobant quatre mòbils que acaben de robar en una discoteca de Mataró. \r\n\r\nEn un registre al seu domicili, van localitzar documentació falsa, 250 euros, un terminal mòbil i una llibreta amb anotacions sobre preus de mòbils i dates de festes majors de Catalunya. \r\n