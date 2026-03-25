Rubí reactiva la ZBE el pròxim 1 d’abril

A partir de l’1 d’abril, l’Ajuntament de Rubí donarà per acabada la suspensió temporal de la zona de baixes emissions (ZBE). La millora progressiva del servei ferroviari ha provocat al retorn a la normalitat.
El passat 10 de març, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va defensar que la ZBE s’hauria de tornar a implementar, un cop havien passat diverses setmanes des de l’aplicació de mesures excepcionals i amb una recuperació significativa del sistema ferroviari —reforçada també amb serveis d’autobús entre municipis.
Tanmateix, el servei de Rodalies no ha recuperat encara la plena normalitat. Les incidències que van començar a finals de gener —amb interrupcions, limitacions de velocitat, trams coberts per carretera o problemes tècnics— han anat disminuint, però no han desaparegut del tot i, en alguns casos, n’han sorgit de noves. Administracions i operadors continuen treballant per estabilitzar el servei.
En paral·lel, la Generalitat va prorrogar la gratuïtat dels abonaments de Rodalies, mitjana distància i regionals fins al pròxim dimarts 31 de març,
L’Ajuntament defensa que “calia evitar un retorn sobtat a les restriccions. Per això, s’ha optat per donar un marge suficient perquè la ciutadania en tingui coneixement i pugui adaptar-s’hi”.