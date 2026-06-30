L'ascensor de l’estació de la Floresta torna a entrar en funcionament

L’ascensor de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a la Floresta ha entrat de nou en servei, després de més d’un any aturat per avaria. L’aparell de l’andana de la via 2 s’ha tornat a posar en funcionament un cop finalitzades les obres per a la seva renovació i millora.
L’actuació s’ha emmarcat en un conveni de col·laboració entre FGC i l’Ajuntament, signat el juliol de l’any passat. Els treballs, que han tingut un termini d’execució de quatre mesos, han consistit en l’arranjament estructural de l’ascensor i de les filtracions de l’edicle així com de la millora de la ventilació. Un cop finalitzades les obres, Ferrocarrils es fa càrrec directament del manteniment i l’explotació de l’ascensor.
En aquest sentit, s’ha dut a terme una renovació de l’aparell per garantir els estàndards anàlegs a la resta d’ascensors d’FGC i s’ha integrat dins la xarxa d’instal·lacions centralitzades amb el Centre de Supervisió d’Estacions (CSE). D’aquesta manera, qualsevol incidència serà atesa pels agents d’FGC tant des del CSE com des de la mateixa estació, millorant així el servei prestat als usuaris.
L’ascensor de l’andana de la via 2 de l’estació de la Floresta es va instal·lar l’any 2017 per Ferrocarrils a petició de l’Ajuntament de Sant Cugat amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda a l’estació d’FGC i de connectar dos punts del barri que se situen a diferent nivell: el passeig de la Floresta i la plaça Miquel Ros. Des d’aleshores, havia patit diverses avaries.
L’actuació ha suposat un cost total de 154.796 euros (abans d’IVA) dels quals l’Ajuntament n’ha aportat 44.928 i Ferrocarrils, 109.868.