Un casal per unir generacions a Sant Cugat: “Aprenem d’ells i ells aprenen de nosaltres”

El final de les classes comporta l’aparició de llargues hores a casa que durant l’any els infants inverteixen a l’escola i a activitats extraescolars, una situació que moltes famílies cobreixen amb els casals d’estiu. A Sant Cugat del Vallès, la residència Amavir fa cinc anys que ofereix a les famílies dels seus usuaris convertir la primera setmana de les vacances en una oportunitat perquè els menuts de la casa passin temps amb els seus avis amb un casal en què comparteixen àpats, activitats i intercanvi d’històries: “Aprenem d’ells, i ells aprenen de nosaltres”, explica a l’ACN la Noa, una de les nenes que hi pren part, que valora la possibilitat de conèixer experiències dels avis i també explicar-los coses que fan els nens d’avui en dia.
L’empresa va iniciar aquesta experiència ara fa 15 anys a les residències de la firma a Navarra, i fa uns cinc anys que es duen a terme a Sant Cugat, una de les tres que té a Catalunya, juntament amb les de Barcelona i Teià. La idea parteix d’obrir portes a infants de 6 a 12 anys que siguin nets o besnets d’usuaris, però també a altres infants que tinguin una relació directa amb ells. L’experiència, a més, està oberta a fills de treballadors, una eina per facilitar la conciliació en una setmana que sovint queda en terra de ningú per la presència de la festivitat de Sant Joan.
“És una opció perquè les famílies treballin en les dinàmiques del centre, durant l’any fem activitats, però els nens tenen classe i extraescolars, i així podem crear vincles, guanyar dinamisme i aportar alegria”, explica Xenia Dumont, educadora social i coordinadora d’activitats de la residència. A rutina arrenca a primera hora, quan els infants arriben al centre i pugen a la planta de les habitacions, on saluden els avis.
A continuació, esmorzen plegats i fan activitats, primer pel seu compte, com ara jugar amb aigua a la piscina habilitada a l’exterior aquesta setmana, o a futbol o voleibol. Ja a dins, i per resguardar-se de la calor intensa que està fent aquesta primera setmana d’estiu, infants i avis juguen plegats a la sala de psicomotricitat, ja sigui a futbol, bàsquet, amb globus o a bitlles, tot plegat adaptat a la mobilitat, sovint limitada, dels residents.
“També fan activitats, com buscar tresors, gimcanes o manualitats que fan per decorar el centre per Sant Joan, però també preparen balls per, en acabar la sessió de gimnàs, dedicar-los als seus avis”, afegeix Dumont. Després de dinar, i coincidint amb les hores de més calor, els infants veuen una pel·lícula, i en acabat tornen a fer activitats amb els avis, com ara karaoke.
Establir una millor connexió
Dumont explica que els avis reben amb molta alegria aquesta setmana. “N’hi ha que no participen durant l’any en les activitats ni en les festes lúdiques, i aquests dies baixen, d’altres que són dependents i que no acaben de poder establir vincles veus la seva expressió facial, i es nota molt”, afegeix. L’activitat els permet establir una millor connexió i aporten un plus al centre, amb les seves veus, l’anar i venir constant a una velocitat molt superior a la que sol haver-hi i amb les robes que duen, amb colors habitualment molt alegres.
“Veure els nens a la piscina o córrer els dona vida, sabem que hi ha residents que no tenen família o que sovint no reben visites perquè són fora o els han perdut, i que hi hagi nens al centre els recorda com eren ells abans”, explica Elisabeth Mota, treballadora social de la residència.