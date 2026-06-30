La cadena de restauració Viena, amb seu a Terrassa, va tancar l'exercici 2025 amb una facturació de 91,9 milions d'euros, un 1,8% més que l'any anterior, i va mantenir el deute financer net a zero després d'una dècada en què ha reinvertit més de 50 milions d'euros en el negoci. La companyia destaca especialment el comportament dels establiments comparables, on les vendes van créixer un 5,3%, quatre punts percentuals per sobre de l'evolució del conjunt del sector.
L'empresa assegura aquest dimarts en un comunicat que aquesta evolució també s'ha traduït en una millora dels resultats operatius. La rendibilitat sobre vendes va arribar al 14,4%, fet que representa un increment del 6,4% respecte a l'exercici anterior.
Entre el 2016 i el 2025, Viena ha destinat 50,7 milions d'euros a la transformació del negoci. La major part de la inversió, 45,2 milions, s'ha concentrat en la renovació i modernització dels restaurants, mentre que els centres de producció –a Sabadell, d'on és originària l'empresa– han rebut 4,5 milions i les oficines centrals –a Terrassa–, una mica més d'un milió.
La digitalització també ha estat una de les línies d'inversió de la companyia, que hi ha destinat 2,2 milions d'euros durant aquest període per impulsar eines orientades tant a millorar l'experiència dels clients com a simplificar els processos interns.
Sense deute financer
Un dels aspectes que la companyia posa en relleu és la seva situació financera. Després d'haver retornat més de 30 milions d'euros de deute en els darrers anys, Viena afirma que manté una posició de tresoreria neta positiva i un deute financer net zero. Aquesta situació, segons l'empresa, li permet afrontar les inversions amb recursos propis i preservar la seva independència.
El president i conseller delegat de Viena, Marc Siscart, sosté que "el creixement sostingut i la solidesa financera ens permeten reinvertir de manera continuada en el projecte i reforçar la competitivitat de la companyia, mantenint la independència i una mirada de llarg termini".
Actualment, la cadena compta amb 47 establiments entre Catalunya i Andorra. Segons les dades facilitades per l'empresa, una de cada tres comandes ja es fa a través dels canals digitals. Paral·lelament, la companyia continua adaptant la seva oferta amb noves categories de producte i formats de restaurant per respondre als canvis en els hàbits de consum.
Més de 1.500 treballadors
La plantilla de Viena està formada per 1.554 persones, de les quals el 99% tenen contracte indefinit. Durant el 2025, la companyia va destinar 37 milions d'euros a sous i salaris.
En l'àmbit ambiental, Viena ha definit el seu Pla de Descarbonització 2026-2030, que fixa l'objectiu de reduir un 41,9% les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle abans del 2030, així com disminuir un 33% les emissions associades als gasos refrigerants. Entre les actuacions impulsades hi ha l'ús d'electricitat d'origen renovable, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i diverses mesures d'economia circular.
Pel que fa al vessant social, el programa Cèntim a Cèntim va col·laborar durant el 2025 amb la Creu Roja en el context de la DANA i amb la Fundació CorAvant. Des de la seva posada en marxa el 2018, aquesta iniciativa ha canalitzat més d'1,2 milions d'euros a través de més de 3 milions de microdonacions.