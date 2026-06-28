"Petits gestos, grans canvis", la campanya de sensibilització a Rubí sobre residus

Conscienciar sobre els residus que generem i com els tractem una vegada ja no els podem fer servir. Amb aquest objectiu el Consell Comarcal del Vallès Occidental, conjuntament amb el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, ha engegat aquest cap de setmana la campanya informativa "Petits gestos, grans canvis" a la Festa Major de Rubí. Durant les festivitats, els rubinencs han pogut apropar-se a una carpa i també a una instal·lació itinerant que ha anat col·locant-se a diversos punts de la ciutat.
A aquests espais s'han resolt dubtes sobre la gestió de residus, s'ha facilitat informació pràctica sobre com fer-ho des de casa i s'ha sensibilitzat la ciutadania sobre al importància de separar correctament els residus, especialment pel que fa a la fracció orgànica. També s'ha tractat el tema de la reducció de la generació de resiuds gràcies a les tècniques de reutilització i també el de la prevenció del malbaratament alimentari, tot això amb activitats lúdiques que també han inclòs els més petits de la casa. D'aquesta manera es posa en valor "que cada acció individual té impacte i que la suma de petits gestos quotidians pot generar canvis col·lectius", asseguren des del Consell en una nota de premsa.
La presència d'aquest programa a Rubí ha estat només el tret de sortida de les accions presencials previstes pel 2026 i el 2027 per la campanya als municipis vallesans que tenen la gestió de residus delegada al Consell Comarcal. D'aquesta manera, es poden esperar noves accions a Festes Majors i fires de Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses, Ullastrell, Rellinars, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat i Polinyà.