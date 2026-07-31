L’edifici de la biblioteca serà un refugi climàtic a Rubí els matins

La Biblioteca Mestre Martí Tauler també serà refugi climàtic durant els matins de dilluns a divendres a l’agost. D’aquesta manera, Rubí amplia la seva xarxa municipal de refugis climàtics per fer front a les altes temperatures de l’estiu.
L’edifici de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, que oferirà un espai climatitzat i accessible perquè la ciutadania pugui protegir-se de la calor en les hores de més intensitat.
Des de l’Ajuntament remarquen la importància de diferenciar l’horari d’obertura de l’edifici com a refugi climàtic del funcionament propi de la biblioteca. Per tal d’oferir un resguard continuat contra la calor, l’edifici romandrà obert de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores i de 15.30 a 20.30 hores
Per la seva banda, el servei bibliotecari mantindrà el seu horari habitual d’estiu (de dilluns a dijous de 15.30 a 20.30 hores, i els divendres de 10 a 14 hores). D’aquesta manera, tot i que els serveis de préstec o lectura no estiguin actius en certs moments, el públic podrà accedir igualment a les instal·lacions per refrescar-se.
Per a col·lectius vulnerables
Amb aquesta nova incorporació, el consistori rubinenc reforça la seva xarxa d’espais interiors i exteriors dissenyats per combatre els episodis de temperatures extremes. Aquests refugis estan pensats per permetre descansar, hidratar-se i recuperar el confort tèrmic, un recurs especialment dirigit a col·lectius vulnerables.