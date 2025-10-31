Llum verda definitiva a la ZBE de Rubí

Pas endavant en la implementació de la zona de baixes emissions (ZBE) a Rubí. El ple municipal va donar llum verda dijous definitivament el projecte tècnic d’aquesta àrea restringida als vehicles més contaminants, i també es va aprovar l’ordenança que la regularà, després d’estimar part de les al·legacions presentades. L’aprovació va ser possible gràcies al suport de l’equip de govern –PSC i En Comú Podem (ECP)–; les abstencions d’ERC i Veïns per Rubí (VR); i els vots en contra de Vox, el PP i l’Alternativa d’Unitat Popular.
Rubí era l’única ciutat del Vallès Occidental que encara no té la ZBE. Estarà operativa els dies laborables, de dilluns a divendres, en horari de 7 a 20 hores. Estarà delimitada pel carrer de Cadmo, el carrer de les Basses, el carrer de Burgos, el camí de Ca n’Oriol, el carrer de Calderón de la Barca, el carrer de Magallanes, el carrer de Lluís Ribas, el carrer de Bartrina, el carrer de Duran i Bas, el carrer de Cervantes, el carrer de Lumière, el passeig del Ferrocarril, la rambleta de Joan Miró, el carrer de Josep Serra, el passeig Riera, el carrer del Gimnàs i la carretera de Molins de Rei. Es tracta de 55 hectàrees del centre de la ciutat.
L’Ajuntament ha establert un calendari d’implementació que permetrà l’adaptació progressiva de la població afectada. En el moment que la ZBE entri en vigor, les restriccions només afectaran els vehicles sense distintiu ambiental, sempre que no tinguin dret a exempció o autorització.