Obres de renovació del col·lector del carrer de Pau Roca, a Rubí

L’Ajuntament de Rubí iniciarà el proper dilluns les obres de renovació del col·lector de clavegueram del carrer de Pau Roca i d’un nou sobreeixidor al passeig de la Riera, una actuació necessària per millorar la capacitat hidràulica de la xarxa i adequar-la a les noves necessitats de la zona. Els treballs, que executa AGBAR –empresa concessionària del servei de clavegueram a la ciutat–, s’allargaran set setmanes i es desenvoluparan en dues fases.
La intervenció respon a la insuficiència hidràulica detectada al col·lector del carrer de Pau Roca, especialment arran de la construcció del nou bloc d’habitatges al carrer del Castell, 26, i també a la necessitat de resoldre problemes de capacitat del col·lector en alta del passeig de la Riera. Les obres, amb un pressupost de 138.075,54 euros, inclouran l’enderroc i reposició de paviments, excavacions de rases, execució de nous trams de col·lector, construcció de pous de registre, renovació de les escomeses i reconnexió dels elements de captació.
La primera fase, amb una durada prevista de quatre setmanes, comprendrà les actuacions al passeig de la Riera, mentre que la segona fase, de tres setmanes, se centrarà al carrer de Pau Roca.
Durant un mínim de dues setmanes de la primera fase, el passeig de la Riera quedarà tallat totalment al trànsit entre el carrer de Parellada i el carrer de Pau Roca, a l’altura de la plaça Marquès de Barberà. Aquest tall és necessari per l’execució dels treballs de clavegueram, que requereixen l’ocupació completa de la calçada.