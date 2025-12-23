Llum verda per recuperar tres barris de Rubí

El ple de l’Ajuntament de Rubí, a la sessió ordinària corresponent al mes de desembre de 2025, va aprovar dilluns inicialment el Pla estratègic per a la recuperació dels barris de Can Fatjó, Sant Jordi Park i els Avets per a les persones. Es tracta d’un document programàtic que marca el full de ruta per a la transformació urbanística i social d’aquests entorns.
L’objectiu del pla, que es va aprovar per unanimitat, és facilitar una vida quotidiana més còmoda, segura i agradable als barris, mitjançant la creació d’itineraris accessibles i segurs, espais d’estada confortables, el foment de la mobilitat activa i el comerç de proximitat, així com la garantia d’un manteniment i una governança de qualitat. Com a primera actuació imprescindible per fer possible aquest procés de transformació, el pla preveu el desplaçament i la retirada de la línia elèctrica d’alta tensió que actualment afecta aquests barris.
Es tracta de modificar el traçat de la línia aèria de 220 quilowatts que travessa l’avinguda de Can Fatjó, tenint en compte que ja es va descartar fer un soterrament d’aquesta línia que era l’altra opció. Segons indica el text aprovat, l’article 59.2 de la Llei de l’Estat 24/2013 del Sector elèctric i l’article 154 del Reial decret 1995/2000 permeten fer aquesta modificació i, per tant, tenir aquest instrument que aconsegueixi desplaçar la línia i desenvolupar urbanísticament aquests espais.
El ple també va aprovar els preus públics dels serveis d’espectacles d’arts escèniques i música al Casino. El cost de les entrades anirà dels 5 als 25 euros. L’oposició s’hi va abstenir.