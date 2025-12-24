Medalla d’Honor a l’Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix

El ple municipal de Sant Cugat, que s'ha reunit aquest dimecres en sessió extraordinària, ha concedit la medalla d’Honor de la ciutat a l’Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix (APVV). La concessió de la medalla ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.
L’alcalde, Josep Maria Vallès, ha explicat que “l’associació va néixer amb la voluntat de donar resposta a les necessitats d’una comunitat que creixia i que sovint no disposava dels serveis bàsics que avui donem per descomptats. Al llarg dels anys, va impulsar infraestructures i serveis essencials —com l’enllumenat, la primera línia de bus urbà, la recollida de residu, la gestió del servei telefònic, o l’arribada del ferrocarril— fins a esdevenir un veritable motor de cohesió social i progrés”.
Per la seva banda, la presidenta de l’APVV, Neus José, ha dit que “l’entitat ha estat protagonista de la història de Valldoreix, defensant una identitat pròpia que encara té camí per recórrer”. Pel que fa al reconeixement institucional propi, assegura que l’EMD “no el vam crear per interessos partidistes sinó per defensar millor els interessos de Valldoreix i acostar les decisions al territori”.
Fundada l’any 1918, essent una de les entitats més antigues i arrelades del municipi, amb més d’un segle de trajectòria al servei de la comunitat, l’APVV ha estat motor del desenvolupament i la cohesió social de Valldoreix, impulsant iniciatives cabdals per a la vida veïnal i el progrés col·lectiu.