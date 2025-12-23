Vacarisses recupera el Parc de Nadal

Vacarisses ha recuperat un dels espais amb més èxit de les festes: el Parc de Nadal. Es tracta d’una proposta lúdicofamiliar que torna per convertir-se, de nou, en una cita imprescindible per a les famílies.
El 29 i 30 de desembre, de 16 a 20 hores, La Fàbrica es transformarà en un gran espai de joc i descoberta, pensat per a infants de fins a 12 anys i per a totes les famílies que vulguin gaudir d’un Nadal actiu i creatiu. Jocs d’enginy, tallers de treballs manuals i altres activitats per compartir en família. El Parc de Nadal inclourà, a més, activitats especials, com un taller de la Colla Gegantera de Vacarisses i una exposició de vehicles d’emergència a la plaça de la Dona.
Paral·lelament, també s’han programat activitats puntuals per completar l’experiència: un taller de Scrabble en català o un taller d’origami, dilluns al vestíbul de La Fàbrica, i un circuit viari davant de l’Ajuntament, el dimarts 30.
El Parc de Nadal comptarà també amb servei de bar, a càrrec de l’AFA de l’Institut de Vacarisses.