Més de 16.000 alumnes començaran el curs dilluns a Sant Cugat

El curs escolar 2025.2026 començarà dilluns arreu del país. A Sant Cugat del Vallès, la comunitat educativa l’afronta amb una tendència a la baixa pel que fa a la matriculació en infantil i primària, igual que a la resta de Catalunya, per la baixada de la natalitat. Més de 16.000 alumnes començaran el curs als centres educatius de la ciutat. L’any passat van començar el curs un total de 16.701 alumnes, uns 300 més que enguany.
Ahir al matí, bona part de la comunitat educativa de la ciutat s’ha reunit en el tradicional acte d’inauguració del curs escolar. L’alcalde, Josep Maria Vallès; la regidora d’Educació, Carme Ardid; la directora dels Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental, Montserrat Capdevila; i altres regidors i regidores del consistori han participat en aquest acte, que també va comptar amb la ponència “Infants i joves davant la desinformació: el repte d’educar en la veracitat” a càrrec de Núria Vilanova (InfoK, 3Cat) i Lorenzo Marini (Verificat), dues veus referents en el món del periodisme i de l’educació mediàtica.
Sant Cugat celebra enguany el 20è aniversari de la posada en marxa del Pla Educatiu d’Entorn, un projecte de cooperació entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació que té l’objectiu de millorar l’èxit educatiu dels alumnes, sobretot dels més vulnerables, i reforçar la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús del català.