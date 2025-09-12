Més de 163.700 àpats recuperats

Amb l’inici del curs escolar 2025-26, el projecte Recooperem – Cuina per compartir, promogut pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, torna a posar en marxa la recollida i distribució d’aliments en menjadors escolars i altres centres col·lectius de la comarca.
Fins al juny de 2025, Recooperem ha establert col·laboracions amb 14 municipis i compta amb un total de 69 centres d’aprofitament, formats per 62 escoles, cinc empreses privades, un hospital i una universitat. A més, 18 empreses de restauració faciliten el servei, mentre que 16 entitats socials s’encarreguen de fer arribar els aliments a les famílies en situació de vulnerabilitat. Podeu consultar les escoles participants aquí.
Des de la seva posada en marxa l’any 2015, el projecte ha aconseguit recuperar més de 163.700 àpats i ha arribat a gairebé 4.000 famílies, evitant la generació de més de 61.000 quilos de residus. Aquesta feina contribueix a donar una nova via als aliments cuinats i a productes bàsics que d’una altra manera s’haurien desaprofitat.
El projecte Recooperem és una iniciativa pionera a Catalunya per aprofitar els excedents alimentaris dels menjadors escolars i altres menjadors col·lectius i donar-los una sortida a través d’entitats socials del territori. El Recooperem ha estat reconegut en l’àmbit europeu i per les Nacions Unides com una bona pràctica innovadora.