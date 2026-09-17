Més de 260 pisos públics el 2027 a Rubí

Rubí preveu arribar l’any 2027 als 266 habitatges públics, una xifra que, segons la planificació municipal, suposaria un increment del 74% respecte del parc existent abans de l’aprovació del Pla local d’habitatge. La nova promoció de 19 allotjaments a l’avinguda de Castellbisbal, 78, és una de les actuacions que formen part d’aquesta estratègia d’ampliació del parc residencial públic de la ciutat.\r\n\r\nRubí partia de 153 habitatges públics i entre els anys 2021 i 2024 en va incorporar 64 més a través de diferents actuacions. Entre aquestes hi ha la compra de cinc pisos mitjançant el dret de tanteig i retracte, sis habitatges al carrer de Maria Aurèlia Capmany, 24 habitatges de la promoció del carrer de Marconi impulsada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els 29 allotjaments d’urgència del carrer de Belchite, inaugurats recentment.\r\n\r\nEn aquest context, l’edifici de l’avinguda de Castellbisbal afegirà 19 allotjaments al parc públic. El projecte es construirà en un solar municipal de 787 metres quadrats qualificat d’equipament comunitari i preveu un edifici de planta baixa i tres plantes. Dels 19 allotjaments, 16 tindran una habitació i tres en tindran dues. La promoció inclourà també 19 trasters i una plaça d’aparcament adaptada. L’actuació està pensada per oferir allotjament temporal a persones amb necessitats residencials específiques. Les obres tenen un termini previst de 24 mesos i un pressupost de 2.453.547,86 euros.\r\n