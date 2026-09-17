Veolia es manté com la primera opció en el procés per la licitació del servei d’abastament d’aigua de vuit municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), segons ha pogut confirmar l’ACN. Aquest dijous s’ha celebrat la Comissió Informativa de l’AMB, on s’ha transmès la classificació final del concurs i les puntuacions de les empreses presentades, de cara a la votació i possible adjudicació al ple del Consell Metropolità del 29 de setembre. L’aparició de Veolia al rànquing implica que l’AMB ha acceptat la justificació de l’empresa per la seva rebaixa del 60% en el preu de les inversions, que l’havia col·locat en una “presumpció de temeritat”. De fet, l’informe de l’AMB considera “raonada” i “suficient” l’explicació de l’empresa.
El contracte, que donarà servei a uns 250.000 habitants i té una durada de 25 anys, afecta els municipis de Sant Cugat del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, la Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca i Tiana. Veolia va obtenir la millor valoració tècnica i va presentar també l’oferta econòmica més ben puntuada, de manera que partia com a primera classificada del concurs. La seva proposta, però, va quedar sotmesa al tràmit de justificació després que la baixa del 60% en el preu de les inversions fos considerada “anormalment baixa”. Segons l’acta de la Mesa, el llindar establert per considerar una oferta incursa en presumpció de temeritat se situa en el 27,63%. Davant d’això, l’empresa va rebre un requeriment perquè en justifiqués la viabilitat. Veolia ja va presentar la justificació dins del termini,
En el seu informe, l’AMB assegura que un cop analitzada la informació aportada per Veolia es pot constatar que hi ha una “explicació raonada, quantificada i recolzada en compromisos de tercers i informes tècnics” que és “suficient” per “generar la convicció que l’oferta pot ser complerta a satisfacció de l’administració”, per la qual cosa es proposa donar-la per “justificada”. Entre d’altres, l’AMB considera que Veolia aporta “compromisos ferms” de “diferents subcontractistes” i una explicació de les eficiències operatives, condicions específiques en l’adquisició de materials i una “valoració tècnica independent”.