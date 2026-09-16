Rubí amplia els recursos de salut mental infantojuvenil amb un nou CSMIJ i un hospital de dia

La consellera de Salut, Olga Pané, ha inaugurat aquest dijous a la tarda el nou Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i l’Hospital de Dia infantojuvenil de Rubí, un equipament gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa (CST) que amplia i reforça els recursos destinats a infants, adolescents i joves del territori. El nou centre, situat al carrer d’Apel·les Mestres, té 730 metres quadrats i va entrar en funcionament el mes d’agost.
El CSMIJ dona servei a la població de referència de Rubí i Castellbisbal i fins ara estava ubicat al Centre de Salut Mental Ferran Salsas i Roig, al carrer Nou. El trasllat permet disposar d’espais més amplis, confortables i adaptats a les necessitats assistencials actuals, amb criteris de qualitat i humanització de l’atenció. Durant el primer mes de funcionament, els professionals del CSMIJ han fet gairebé 700 visites.
L’Hospital de Dia infantojuvenil és, en canvi, un dispositiu de nova creació que dona cobertura a Rubí, Castellbisbal, Sant Cugat del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Ofereix una atenció intensiva a adolescents d’entre 12 i 17 anys amb trastorns psicopatològics i actua com a recurs intermedi entre l’atenció ambulatòria i l’hospitalització completa. En aquest primer mes, ha atès sis pacients.
Una resposta més integral
Durant l’acte, Pané ha destacat la necessitat de continuar reforçant els serveis de salut mental davant l’increment de les necessitats detectades entre la població infantil i adolescent. “La salut mental dels infants i adolescents és una prioritat del Govern. Equipaments com aquest ens permeten acostar l’atenció especialitzada al territori, intervenir de manera precoç i oferir una resposta més integral a les necessitats dels joves i de les seves famílies”, ha assenyalat. També va remarcar el repte de garantir una atenció accessible, propera i de qualitat i continuar avançant en la lluita contra l’estigma.
El nou equipament ha estat dissenyat d’acord amb els criteris d’humanització recollits en el Pla Estratègic 2025-2028 del CST. El projecte va incorporar les aportacions de professionals i famílies per crear un entorn assistencial més acollidor i funcional.
La visita de la consellera a Rubí també ha inclòs una reunió amb l’alcaldessa, Ana Maria Martínez, per abordar el calendari i les característiques del futur Centre d’Atenció Integrada en Salut (CAIS). El pla funcional del nou centre ja està acabat i està previst aprovar-lo l’octubre. Posteriorment, l’Ajuntament haurà de completar la cessió del terreny i es licitarà i redactarà el projecte tècnic. El CAIS serà un equipament estrictament ambulatori que també donarà cobertura a Sant Cugat i Castellbisbal.
L’equipament acollirà gabinets i sales de consultes externes, un hospital de dia mèdic i espais per al diagnòstic per la imatge. També concentrarà el CUAP de Rubí i serveis d’atenció intermèdia, diàlisi, rehabilitació ambulatòria i salut mental. Es valorarà, a més, que pugui disposar de quiròfans per a procediments ambulatoris, com les cataractes. L’objectiu és “apropar els serveis a la ciutadania” i evitar desplaçaments.