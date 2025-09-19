Més verd a Can Trias i al nucli urbà de Viladecavalls

L’Ajuntament de Viladecavalls incorporarà prop de 100 arbres nous a Can Trias i el nucli urbà. Es tracta de la segona fase del projecte municipal de renovació de l’arbrat amb criteris de sostenibilitat i adaptació climàtica, iniciat aquest mes de setembre.
L’actuació contempla la plantació progressiva de 94 arbres i 80 arbusts fins a mitjan octubre en diversos espais públics. Les zones que concentraran la major part de les plantacions són la plaça Rosa dels Vents, amb 39 arbres nous; la plaça del Drac (11), la plaça del Roc Blanc (10), la plaça de les Travesses (8) i l’àrea verda propera al consultori mèdic, on es plantaran 26 arbres i els arbusts previstos.
Les espècies escollides són de baix consum d’aigua i adaptades a condicions climàtiques adverses, com ara episodis de calor i sequera. A més, la seva estructura permetrà generar ombra a l’estiu i deixar passar la llum solar a l’hivern, destaquen fonts municipals. Per facilitar el seu arrelament i supervivència, els exemplars es planten en estat jove.
Amb aquest projecte, el consistori diu voler reforçar el paper de les zones verdes com a espais saludables i resilients, alhora que es promou l’ús social de les places i s’afavoreix la qualitat ambiental.
Aquesta segona fase dona continuïtat a la primera actuació, que ja es va dur a terme la primavera passada amb la plantació de 18 arbres a la plaça Nova i a l’àrea infantil de la plaça Rosa dels Vents.