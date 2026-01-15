Millores a la xarxa d’abastament d’aigua de Vacarisses

Des d’aquesta setmana i fins al 2 de febrer, Vacarisses durà a terme diverses actuacions a la xarxa d’abastament d’aigua municipal, en diferents nuclis habitats com Can Serra, L’Eixample, Torreblanca I i el nucli, a més del polígon industrial. Les afectacions en el servei s’aniran avisant amb antelació a través dels canals de comunicació de l’Ajuntament.
El cost total d’aquestes millores és de 71.936,22 euros, un 52,75% del qual és finançat per la subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Una de les millores previstes és la instal·lació de reguladors de pressió que permetran disposar de diferents grups de pressió i reduir l’estrès de les canonades a causa de l’orografia de la zona. També s’instal·laran vàlvules de tall per poder sectoritzar trams de la xarxa.
Una part d’aquestes actuacions ja es va realitzar fa uns mesos, a Torreblanca I i II, on es van instal·lar comptadors de sortida als dipòsits, i a La Colònia Gall, amb un comptador de sector i una vàlvula reductora.
La connexió en alta, pendent
Encara està pendent el projecte de connexió en alta per portar aigua des de Viladecavalls. De fet, aquest va ser un dels temes que l’equip de govern de Vacarisses, va demanar en una reunió la setmana passada al director dels Serveis Territorials d’Administració Local a Barcelona de la Genaralitat, David Agustí Velart. Els representants municipals van preguntar quin és el calendari d’actuacions previst.