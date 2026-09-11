Ja hi ha data per als 208 pisos de protecció oficial de l'AEG: s'entregaran el 2028

La Fundació Salas, que construirà els 208 pisos de protecció oficial previstos a l’antiga fàbrica AEG, preveu tenir les llicències d’obres abans de final d’any. Les sol·licituds ja estan presentades i l’entitat espera obtenir el permís de la promoció Telers entre octubre i novembre, i el de la promoció Vapor entre novembre i desembre, segons ha confirmat a aquest diari. La resta del calendari es manté: la idea és començar les obres de totes dues promocions alhora i lliurar els habitatges el tercer trimestre del 2028.
El projecte suma 157 pisos de lloguer i 51 de venda en dret de superfície. La fundació també participa en les promocions Arts I i Arts II de Can Colomer, amb 152 i 106 pisos de lloguer protegit, que es començaran a adjudicar al setembre.
Les dues promocions a l’AEG ocuparan els dos solars, de 3.936 i 1.600 metres quadrats, que l’Ajuntament va transferir a la Generalitat el gener del 2025 en compensació de l’expropiació forçosa del Vapor Ros, que la Generalitat havia rebut en herència.
Lloguer i venda
Els pisos de lloguer, d’una, dues i tres habitacions, formaran la promoció Vapor. Una de les naus que es conserven de la fàbrica de l’AEG es rehabilitarà d’acord amb un estudi patrimonial i acollirà 20 habitatges, 10 dels quals seran dúplex. La resta es repartirà en quatre edificis de nova construcció que envoltaran la nau.
La Fundació Nou Lloc comercialitzarà els pisos de lloguer quan s’acabi l’obra, amb unes bases que fixarà juntament amb l’empresa municipal Habitatge Terrassa. Els 51 pisos de venda, de dues, tres i quatre habitacions, formaran la promoció Telers: dos edificis de planta baixa i cinc plantes a la cantonada dels carrers del Periodista Grané i de les Cosidores, a la part nord del sector.
Es vendran en dret de superfície amb un termini de 75 anys, de manera que els compradors seran propietaris de l’habitatge durant aquest temps, però no del sòl. La comercialització anirà a càrrec de la mateixa Fundació Salas, amb les bases d’adjudicació que estableixi Habitatge Terrassa.
Entre les dues promocions hi haurà 218 places d’aparcament per a cotxes, 104 per a motos i 125 trasters, a més d’aparcament per a bicicletes.
La resta de l’àmbit
Amb aquestes promocions, a l’AEG només quedaran per concretar el projecte de l’Institut del Teatre, que correspon a la Diputació de Barcelona, i la residència per a gent gran que Acciona ha de fer a l’edifici principal de la fàbrica, també pendent de rehabilitació.
La resta de l’àmbit segueix el seu curs: Acciona aixeca dos blocs amb 96 pisos de venda al carrer del Periodista Grané -que la promotora encara no ha posat a la venda-, hi ha els 420 habitatges d’Argis acabats i en comercialització, l’escola El Vapor i la residència d’estudiants Can Telar, que està oberta des de fa tot just un any, amb una ocupació que frega el 100%.